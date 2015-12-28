مدير أمن الغربية يستقبل طلاب المدارس لتعريفهم بمهام رجال الشرطة

استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم يرافقه العميد دكتور خالد مصطفى إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بالمديرية 39 طالبا وطالبة من مدارس إدارة طنطا لتعريفهم بمهام رجال الشرطة.

وزار الطلاب إداراتى شرطة النجدة والحماية المدنية وقسم أول طنطا وحضروا لقاء ثقافى وتعليمى لإلقاء الضوء على أعمال كل إدارة وتفهمواعمل الشرطة وأكدوا استفادتهم من الزيارة التي أوضحت لهم الكثير عن عمل الشرطة ومدى المهام الملقاة على عاتق الضباط والأفراد فيما وزع الضباط الهدايا التذكارية والحلوى والمثلجات على الطلاب اللذين قدموا قرات شعر ورددوا أغانى وطنية.



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