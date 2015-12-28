مدير أمن الغربية يستقبل طلاب المدارس لتعريفهم بمهام رجال الشرطة

استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم يرافقه العميد دكتور خالد مصطفى إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بالمديرية 39 طالبا وطالبة من مدارس إدارة طنطا لتعريفهم بمهام رجال الشرطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وزار الطلاب إداراتى شرطة النجدة والحماية المدنية وقسم أول طنطا وحضروا لقاء ثقافى وتعليمى لإلقاء الضوء على أعمال كل إدارة وتفهمواعمل الشرطة وأكدوا استفادتهم من الزيارة التي أوضحت لهم الكثير عن عمل الشرطة ومدى المهام الملقاة على عاتق الضباط والأفراد فيما وزع الضباط الهدايا التذكارية والحلوى والمثلجات على الطلاب اللذين قدموا قرات شعر ورددوا أغانى وطنية.
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