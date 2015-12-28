أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الغربية يستقبل طلاب المدارس لتعريفهم بمهام رجال الشرطة

Google+ Print
مدير أمن الغربية يستقبل طلاب المدارس لتعريفهم بمهام رجال الشرطة مدير أمن الغربية يستقبل طلاب المدارس لتعريفهم بمهام رجال الشرطة
استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم يرافقه العميد دكتور خالد مصطفى إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بالمديرية 39 طالبا وطالبة من مدارس إدارة طنطا لتعريفهم بمهام رجال الشرطة.

وزار الطلاب إداراتى شرطة النجدة والحماية المدنية وقسم أول طنطا وحضروا لقاء ثقافى وتعليمى لإلقاء الضوء على أعمال كل إدارة وتفهمواعمل الشرطة وأكدوا استفادتهم من الزيارة التي أوضحت لهم الكثير عن عمل الشرطة ومدى المهام الملقاة على عاتق الضباط والأفراد فيما وزع الضباط الهدايا التذكارية والحلوى والمثلجات على الطلاب اللذين قدموا قرات شعر ورددوا أغانى وطنية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365