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الاتحاد ومصر للمقاصة يتعادلان في مباراة الأهداف المتأخرة

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الاتحاد ومصر للمقاصة يتعادلان في مباراة الأهداف المتأخرة الاتحاد ومصر للمقاصة يتعادلان في مباراة الأهداف المتأخرة

تعادل للمقاصة مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

المقاصة كان المغامر بالتهديد لمرمى الخصم في الشوط الأول، لكن الحارس محمود السيد ظل صامدا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة الـ 78 من تصويبة صاروخية من هاني سعيد، الذي سدد بيسراه في المرمى.

فريق المقاصة حاول العودة في اللقاء، وبالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، نجح المغربي عمر النجدي في إدراك هدف التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ 21 مرتقيا للصدارة بشكل مؤقت، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 16 في المركز السادس.

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