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مصادر: عدلى منصور على رأس قائمة تعيينات الرئيس بمجلس النواب

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مصادر: عدلى منصور على رأس قائمة تعيينات الرئيس بمجلس النواب مصادر: عدلى منصور على رأس قائمة تعيينات الرئيس بمجلس النواب
رجحت مصادر تعيين المستشارعدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، ضمن قائمة تعيينات مجلس النواب، التى سيعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن لقاء الرئيس السيسى بالمستشار عدلى منصور تطرق إلى هذه النقطة، وأن منصور، تراجع عن رفضه السابق لعضوية مجلس النواب.

وأضافت المصادر أن المستشار عدلى منصور، هو الاسم الأبرز لرئاسة مجلس النواب فى ضوء المطالب الشعبية التى ترى أنه الأنسب لهذه المرحلة، إضافة إلى تمتعه بخبرة قانونية كبيرة، ونجاحه فى إدارة المرحلة الانتقالية باقتدار، عقب سقوط نظام الإخوان جراء ثورة 30 يونيو.

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