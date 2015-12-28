ضبط شبكة غير مرخصة لـ"الدش المركزى" فى الإسكندرية

ضبطت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر جنيدى شبكة للدش المركزى بدون ترخيص ويتهرب صاحبها من سداد الضرائب عنها ويسرق التيار الكهربائى لتشغيلها.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية تتهم "رشيد. م"- 54 سنة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه - بإنشاء شبكه للدش المركزي" بدون ترخيص "مستغلاً التطور فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والبث الفضائى ومتهرباً من سداد الرسوم الضريبيه عن أرباحه من مزاولة النشاط غير المشروع حيث يحصل اشتراكات شهريه من أهالى المنطقه ما يشكل ضرراً على الدخل القومي إضافه إلى سرقة التيار الكهربائى.

باستهداف المتهم تبين هروبه وضبطت القوة " 115 جهاز ريسيفر – 2 جهاز DVD - 4 كابينة توزيع " موديليتر " 12 كارت فك شفره - 7 ريموت كنترول - 4 جهاز مكبر إشارة فضائية - 7 مشترك كهربائى – 2 جهاز سويتش توزيع نت يستخدم فى فك الشفرات - جهاز حاسب آلي محمل علية بيانات المشتركين ومجموعه من الأسلاك والكابلات الكهربائيه ومجموعه محاور توزيع كهربائيه تستخدم فى إعادة بث القنوات الفضائيه".. تحرر بالواقعة محضر فى قسم أول المنتزه وباشرت النيابة التحقيق.

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