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ننشر تفاصيل حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن الجيزة

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حصل اليوم السابع على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية التى اعتمدها اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأبرزها نقل المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية لرئاسة قسم شرطة الشيخ زايد وتولى المقدم محمد الشاذلى رئاسة مباحث العمرانية، كما تولى المقدم هانى عكاشة رئاسة مباحث قسم شرطة الجيزة قادما من الحوامدية.

وشملت الحركة تولى المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم منصب مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، وتولى المقدم محمد أمين منصب رئيس مباحث قسم الهرم، وتولى الرائد محمد راسخ منصب رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وتولى المقدم على عبد الكريم منصب رئيس مباحث منشأة القناطر، كما تولى العقيد مدحت فارس منصب مفتش مباحث قسم شرطة الهرم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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