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إحالة 5 متهمين للجنايات لقتلهم شابا بالخطأ أثناء استهدافهم موظف بفيصل

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إحالة 5 متهمين للجنايات لقتلهم شابا بالخطأ أثناء استهدافهم موظف بفيصل إحالة 5 متهمين للجنايات لقتلهم شابا بالخطأ أثناء استهدافهم موظف بفيصل
أحال المستشار حسام نصار مدير نيابة جنوب الجيزة كل من "مصطفى.م" 22 سنة عامل مطعم "محبوس"، و "الباشا.ع"، و "على.ز"، و "خالد. ص"، و "محمد.ص" هاربين للمحكمة الجنائية، لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بقتل المجنى عليه "حمدى.ح"، والشروع فى قتل "عبد الحميد.ف" وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين أن خلافات بين المتهم الأول "مصطفى.م" وبين المجنى عليه الثانى "عبد الحميد.ف" على قطعة أرض بمنطقة فيصل، دفعته لاستئجار بلطجية للتخلص منه، وأنه توجه لمكان تواجد المجنى عليه بمنطقة فيصل، وتحديدا على قهوة "أبو تريكة"، وهناك أطلق أعيرة الخرطوش صوبه بهدف قتله.

وأضافت التحقيقات، أن الجناة أخطأوا هدفهم وأصابوا المجنى عليه الأول "حمدى.ح" الذى تصادف مروره من موقع الحادث، وأمرت النيابة حينها بدفن وتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة وتحريات أجهزة الأمن.

وفور تسلم النيابة العامة التقارير الفنية واكتمال أدلة الثبوت التى دعمتها التحريات وأقوال الشهود تمت إحالة القضية المقيدة برقم 9926 سنة 2015 لمحكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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مصر 365

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