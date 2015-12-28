محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة «سهل بركة» بمركز الفرافرة تمهيدًا لزيارة السيسي‎

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منطقة سهل بركة بمركز الفرافرة، لوضع اللمسات النهائية للمشروع استصلاح 10 ألاف فدان بالمنطقة وإقامة 3 قرى جديدة بها قبيل زيارة الرئيس السيسي خلال 48 ساعة لاطلاق إشارة البدء للمشروع.

حيث يشمل المشروع إنشاء أول 3 مجتمعات عمرانية متكاملة بواقع 2000 منزل ريفي وإنشاء 40 عمارة سكنية و28 مبني خدميًا ومنطقة صناعية على مساحة 100 فدان بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه، بجانب استصلاح 10 آلاف فدان بإجمالي تكلفة 222 مليون جنيه كمرحلة أولى، والتي سيتم الإعلان عن شروط التقدم لها فور الزيارة مباشرة، كما يشمل المشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 32 ميجا وات.