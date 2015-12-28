عادات سيئة تضر بالحامل في المناسبات

الدكتورة ريهام البلوي، أخصائية النساء، تقول إن كثيراً من الأمهات الحوامل يهملن صحتهن في المناسبات والأعياد بحجة أنها فترة بسيطة لا تأتي دائماً، وهذا أمر خاطئ، فيومان أو ثلاثة من إهمال الصحة يؤثر على صحة الحامل وصحة جنينها، ومن تلك العادات الخاطئة المرتبطة بالمناسبة كالآتي:



- تناول الكثير من الحلويات والشوكولاتة والكعك، وكلها تحوي سكريات ودهوناً تؤثر على وزن الحامل وصحتها وصحة جنينها وزيادة الوزن.

- تناول الشاي والقهوة، وهي منبهات وضررها على الحامل بات معروفاً. فاكتفي بعدد محدود منها. وفي فترات النهار فقط.

- العصائر وما تحوي من مواد حافظة وملونات، وكذلك المشروبات الغازية، تسبب ارتفاعاً في مستوى السكر في الدم. فلا تخجلي من رفضها؛ حفاظاً على صحتك وصحة جنينك.

- الامتناع عن تناول العصائر الطازجة؛ من أجل المناعة، ولحمايتك من الأمراض التي تنتقل عن طريق المصافحة والتقبيل، وهذه الأمور تكثر في المناسبات.

- عدم غسل اليدين بكثرة.

- تناول الطعام بكثرة خارج المنزل.

- استخدام الماكياج والعطور، والتعرض الصبغات وحتى أجواء صالونات التجميل.

- عدم ارتداء المناسب من الأزياء المخصصة للحوامل، وعدم اختيار الأقمشة المناسبة.

- عدم ارتداء الحذاء المناسب، وتجنبي ارتداء الكعب العالي مهما كان الأمر؛ لتأثيره على الظهر، وطريقة المشي التي قد تؤدي للسقوط.

- الإجهاد ولفترات طويلة، والسهر، وعدم أخذ قسط كاف من النوم والراحة يومياً.