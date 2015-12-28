صدقي صبحي ورئيس الأركان الأردنية يشهدان التدريب المشترك «العقبة 2015»

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، مستشار جلالة الملك للشئون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «العقبة 2015»،الذي تنفذه عناصر من الوحدات الخاصة المصرية والأردنية ، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة .

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة القتالية غير النمطية لمكافحة المجموعات الإرهابية المنظمة وتحرير الرهائن والمحتجزين واقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على الأهداف الساحية المعادية، وشملت المرحلة الرئيسية تنفيذ عملية شاملة لاقتحام مدينة حدودية مأهولة بالسكان تسللت إليها بعض الجماعات الإرهابية المسلحة، وقيام عناصر مشتركة من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية بفرض السيطرة الكاملة وعزل المدينة الحدودية واقتحامها من إتجاهات متعددة برًا وبحرًا لتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة وتحرير الرهائن المحتجزين بمعاونة الأفرع الرئيسية وقوات التدخل السريع وعناصر الدعم.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد وصفي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، كلمة استعرض فيها ملخص الفكرة التكتيكية والتعبوية للتدريب، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها العناصر المشاركة من الجانبين.

> أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للمناورة بدءً من وصول القوات الأردنية، والتدريب المسبق على الموضوعات العامة والتخصصية وتنفيذ الرمايات غير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة ، كذلك إجراءات التحضير والتجهيز للأفراد والأسلحة والمعدات التي سيتم اسقاطها وإبرارها جوًا باستخدام طائرات النقل والهليكوبتر إلى المناطق المخططة.

ونقل الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، تحيات الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية. وأكدعلى أن العلاقات الأردنية المصرية علاقات راسخة، حيث قدم الأردن العديد من الشهداء وقدم الشعب المصري العديد من البطولات والتضحيات لخدمة الأمة العربية، مشيرًا إلى أن التدريب يمثل جزء من التعاون العسكري لكلا البلدين ويقدم رسالة لكل من تسول له نفسه تهديد مصر أو الأردن أو أي دولة عربية شقيقة.

كما أكد الفريق مشعل، أهمية مثل هذه التدريبات بين الدول العربية الشقيقة لخدمة العمل العربى المشترك. حضر المرحلة قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية وعدد من المراقبين والملحقين العسكريين بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.