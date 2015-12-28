بالصور..استعدادات وزارة الزراعة لإطلاق مشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة

يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء فى مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال أيام معدودة بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد.

وأعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تعمل كخلايا النحل التى لا تهدأ للانتهاء من الأعمال النهائية بمنطقة الفرافرة مقر انطلاق المشروع والتى تضم 10000 فدان.

وأضاف فايد، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن فريق العمل المكلف من قبل الوزارة، والذى يضم الدكتور محمد عبد التواب رئيس جهاز تحسين الأراضى، والمهندس عصام عبد الله رئيس قطاع الهندسة بجهاز تحسين الأراضى، والدكتور ضياء الخولى مدير عام قطاع الهندسة المدنية، بالإضافة إلى فريق من مركز البحوث الزراعية، قام بمعاينة عدد 3 قرى للمنتفعين وهى عبارة عن قرية 1، وتضم عدد 466 بيت ريفى عبارة عن دور أرضى قابل للتعلية بمساحة 200 متر مربع حتى يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية للمنتفعين.

وتضم قرية 1 عدد 10 عمارات سكنية مكونة من دور أرضى و2 دور متكرر بإجمالى 120 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبانى خدمية بالقرية عبارة عن مدرسة تعليم أساسى ومحطة رفع مياه ومحطة معالجة صرف صحى وسوق تجارى وحضانة ومكتبة للطفل ومسجد سعة 300 مصلى وعدد 2 مسجد آخر سعة 100 مصلى، لافتا إلى أن نفس النموذج مطبق فى القرية الزراعية رقم 2.

وقال إن القرية الثالثة هى قرية خدمية عبارة عن 1069 بيت ريفى دور أرضى بمسطح 200 متر مربع قابل للتعلية، وحوش بمسطح 69 مترا، ملحق به مبانى بمسطح 101 متر، بالإضافة إلى عدد 20عمارة مكونة من دور أرضى و2 دور مكرر بإجمالى 240 وحدة سكنية.

وتوجد بالقرية مدرسة تعليم أساسى ومحطة معالجة مياه آبار ومحطة معالجة صرف صحى ومحطة توليد كهرباء ديزل وأخرى للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى سوق تجارى وإدارة للرى وبنك زراعى ومركز للحرف اليدوية وقسم شرطة وحماية مدنية وشركة زراعية لإدارة المشروع، وأيضا حضانة ومكتبة للطفل ومسد سعة 500 مصلى ودار للمناسبات وعدد 2 مسجد سعة 200 مصلى ومكتبا للبريد وساحة رياضية ومجلس قروى واجتماعى ووحدة صحية وإسعاف ووحدة بيطرية.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم الانتهاء من تنقية 40 بئرا وتركيب طلمبات لرفع المياه بها وإنشاء أحواض لترسيب الحديد لاستخدام المياه للرى، مشيرا إلى أنه تم توريد وتشغيل عدد 60 بيفوت جهاز رى محورى، حيث تمت زراعة 7500 فدان بالرى المحورى، وتم تجهيز المساحات البينية بإجمالى 2500 فدان رى بالتنقيط، موضحًا أنه جار زراعة هذه المساحات بأشجار الليمون والزيتون، وزراعة محاصيل الخضر تحتها لتحقيق الاكتقاء الذاتى للمنتفعين بالمشروع، وقال فايد أنه يجرى حاليا تنقيذ أعمال الطاقة الشمسية لاستخدامها فى توليد الكهرباء.

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