تقرير أمريكى: 100 نوع من الشامبوهات المعروفة تسبب السرطان والفشل الكبدى

كشف الموقع الأمريكى Healthy Food House، عن صدمة جديدة تتعلق بـ100 نوع من الشامبو من العلامات التجارية المعروفة، مؤكدًا أنها تحتوى على مواد كيميائية محظورة تسبب الإصابة بالسرطان، وانتقدت الدراسة التى نشرها الموقع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لأنها سمحت للشركات المصنعة بإنتاج هذه المنتجات رغم وجود مواد كيميائية سامة فى الشامبو وغيرها من المنتجات التى تحتوى على هذه المواد الكيميائية المسرطنة والمعروفة موضحا أنها تساهم فى حدوث فشل الكبد ومشاكل فى الغدد الصماء.

وأوضح التقرير أن العديد من الشركات المصنعة لهذه المنتجات لم تكن صادقة حول المواد الكيميائية المستخدمة فى منتجاتها، كما أجرى تحليل من قبل مركز الصحة البيئية والذى يقع بولاية أوكلاند بكاليفورنيا، وأثبتت النتائج أن 98% على الأقل من الشامبو والصابون تحتوى على مادة مسرطنة تعرف باسم "ثنائى إيتانول أمين كوكاميد"، ويعد عنصرًا مثيرًا للجدل بشكل كبير، ولكنه شائع فى العديد من منتجات العناية بالجسم.

جدير بالذكر أنه انخفضت أسهم أربع شركات مصنعة لمنتجات العناية الشخصية بعد رفع دعوى قضائية عليها فى ولاية كاليفورنيا، بسبب هذه المواد التى تحتوى عليها منتجاتها، وعندما اكتشف مركز الصحة البيئية مادة الكوكاميد، تورطت هذه الشركات بشكل كبير بسبب استخدام هذه المواد الكيميائية دون تحذير المستهلكين من آثارها السلبية.

ومن أشهر الأنواع التى شملها التقرير شامبو سباركل، وهربل أسنس، وفيليب، وشامبوهات 2 × 1، وبالموليف، وبالمرز.



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