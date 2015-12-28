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السعودية تخصص 183 مليار ريال لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار البترول

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السعودية تخصص 183 مليار ريال لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار البترول السعودية تخصص 183 مليار ريال لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار البترول

ارشيفية

أعلنت وزارة المالية ، تخصيص مبلغ 183 مليار ريال كجزء من إجمالي نفقات الميزانية العامة البالغ 840 مليار ريال، من أجل مواجهة “التقلبات الحادة في البترول”.

وأفادت الوزارة في بيان تفصيلي للميزانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بأن المخصص الواقع ضمن بنود النفقات يأتي “لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية”.

ووصفت الوزارة هذا المخصص بأنه يأتي “لمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية”.

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال مؤتمر عقدته السعودية اليوم، إن الميزانية السعودية للعام الجديد سترفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف خادم الحرمين أن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط، كما لفت خادم إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الملك سلمان إلى أنه سيتم استهداف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين بالإضافة التنافسية في بيئة وكفاءة الأعمال.

وقال الملك سلمان “أكدنا على المسؤولين تنفيذ المهام وخدمة المواطن، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وستتم مراجعة الأنظمة الرقابية بما يكفل تعزيز كفاءتها لتحقيق النمو والتنمية”.

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