صور| المئات يقطعون طريق كفر الشيخ الدولي اعتراضًا على قتل شرطي لمواطن

قطع ظهر اليوم الإثنين، المئات من أهالي قرية البنا التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، طريق (الحامول – بلطيم)، وذلك احتجاجًا على مقتل أحد أبناء القرية ” أحمد. ر. أ”، البالغ من العمر 18سنة، في أحد الأكمنة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على يد أحد ضباط الكمين.

ومنع أهالي المجني عليه السيارات من المرور، واضطر السائقون للهروب من طرق بديلة من القرى المجاورة قبل الوصول للقرية خشية تعرضهم للخطر والاحتجاز بها من المواطنين الغاضبين، كما رفض الأهالي فتح الطريق إلا بعد وصول الجثة، ودفنها والثأر لابن قريتهم، الذي لقى حتفه.

يذكر أن المجني عليه، كان يعمل سائقًا بمدينة المحلة الكبرى على حفار، وفي وقت استراحته، كان قد توجه وزميليه مستقلين دراجة نارية لشراء الطعام، وأثناء مرورهم بالكمين لم يتوقفوا، ففوجئا بالضابط يطلق الأعيرة النارية عليهما، ليصاب “أحمد” بطلقٍ ناري، ويلقى حتفه في الحال إثر الإصابة، بينما أصيب أحد صديقيه، ونجا الآخر.