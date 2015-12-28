أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أهالى الشرقية يقيمون دعوى قضائية للمطالبة بعودة المحافظ السابق

Google+ Print
أهالى الشرقية يقيمون دعوى قضائية للمطالبة بعودة المحافظ السابق أهالى الشرقية يقيمون دعوى قضائية للمطالبة بعودة المحافظ السابق

الدكتور رضا عبدالسلام

أقام عدد من أهالى محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، دعوى أمام القضاء الإدارى بالزقازيق، ضد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، للمطالبة بإلغاء قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق. وقال “حازم بنا” أحد الأهالى المتضامنين فى الدعوى، إن سبب رفع الدعوى هو الطريقة التى أبلغ بها المحافظ برحيله والتى اعتبروها مهينة، فضلا عن أن الدكتور رضا عبد السلام من المحافظين النشطين، ولم يقصر فى عمله ليتم استبعاده، بل كان يعمل ليلا ونهارا من أجل تطوير المحافظة وتحسين الخدمات بها. وقيدت الدعوى برقم 3023 لسنة 21 قضائية، بطلب إلغاء قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا