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تدشين أول مزار للقديس «مارشربل» في المنيا

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تدشين أول مزار للقديس «مارشربل» في المنيا تدشين أول مزار للقديس «مارشربل» في المنيا

 

خلال افتتاح مزار «مار شربل»

أقام المئات من الأقباط الكاثوليك بالمنيا، اليوم الاثنين، إحتفالًا لتدشين أول مزار يضم «رفات» تخص القديس «مار شربل» الماروني، وذلك بمركز ملوى،كما تم افتتاح «يوبيل الرحمة» وهو إسم مجازي للإشارة التي أطلقها البابا فرنسيس الثاني، لتخصيص العام المقبل كعام للرحمة، تمارس فيه أعمال وأنشطة تتفق مع صفة الرحمة.

كما أقامت كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بملوي، احتفالية طقسية ضخمة، ترأس الصلوات فيها الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك والآباء يوسف وملاك راعيًا الكنيسة، ولفيف من الكهنة والرهبان الكاثوليك من محافظة المنيا.

 

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