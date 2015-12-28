خادمة وعامل يسرقان 250 ألفاً من منزل مخدومهما

اتهمت النيابة العامة في دبي خادمة آسيوية وعاملاً هارباً، بسرقة 250 ألف درهم من منزل مخدومهما، مستغلين خروج عائلة المجني عليه منه.

وجاء في حيثيات القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أن المذكوريْن كانا على علم بمكان وجود الخزنة ومفتاحها، حيث كانت الخزنة داخل خزانة للملابس في غرفة نومه، بينما كان المفتاح في خزانة أخرى، إضافة إلى أنهما لم يتعرضا إلى المصوغات الذهبية والساعات التي كانت في الخزنة ذاتها.

وأفاد المجني عليه للنيابة، أنه خرج وأفراد عائلته من المنزل مساء العاشر من شهر أكتوبر الماضي، تاركاً في المنزل الخادمة والعامل ليكتشف بعد عودته فجر اليوم التالي أنهما غادراه بعد سرقة المبلغ المذكور من الخزنة باستخدام المفتاح، ودون أن يلاحظ أية مظاهر وعلامات للعبث فيها أو محتويات الخزانة.

وذكر أنه قبل نحو أسبوع من الحادثة تأكد من وجود ذاك المبلغ في الخزنة، ونفت زوجته أخذه دون علمه، موضحاً أن العامل لم يكن مقيما داخل المنزل وإنما خارجه في سكن آخر، ونادراً ما كان يدخل غرفة نومه، بخلاف الخادمة التي كانت تقيم في الملحق.

وبالاستناد إلى ملاحظات النيابة على هذه القضية، تبين أن العامل حضر إلى المنزل بتاريخ الواقعة بعد خروج المجني عليه وعائلته منه، ودخل إلى المنزل مستخدما مفتاحا احتياطيا كان بحوزته، فيما ذكرت الخادمة أنها شاهدته يحوز أموالاً كثيرة بعد خروجه من غرفة النوم، وأعطاها 8500 درهم منها.