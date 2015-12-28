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«وعكة صحية» تتسبب في غياب إيمان الحصري عن أولي حلقات برنامج ماسبيرو

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«وعكة صحية» تتسبب في غياب إيمان الحصري عن أولي حلقات برنامج ماسبيرو «وعكة صحية» تتسبب في غياب إيمان الحصري عن أولي حلقات برنامج ماسبيرو

الإعلامية إيمان الحصري

كتبت: إنجي لطفي

تعرضت الإعلامية إيمان الحُصري، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة المحور، لوعكة صحية، تتسبب في تغيبها عن الظهور في أولى حلقات برنامج “توك شو” ماسبيرو الجديد “أنا ”.

ومن المقرر تسجيل أولى حلقات برنامج ماسبيرو، اليوم الإثنين، لكي يتم بثها في ليلة رأس السنة في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث سيغلب عليها الطابع الفني الخفيف، تزامنًا مع أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة، كما من المقرر استضافة عددًا من الفنانين بداخل استديو المقطم، حيث يبث منه البرنامج.

يبث البرنامج على شاشة الفضائية، من تقديم كلًا من:” شريف عامر، ريهام السهلي، أماني الخياط، إيمان الحصري، محمد نشأت، رضوى الشربيني، ونيفين الفقي “.

 

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