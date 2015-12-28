بائع يهتك عرض متسوقات في أحد المراكز التجارية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع آسيوي هتك عرض متسوقات في أحد المراكز التجارية، بأن استغل انشغالهن بالتبضع، وصور عوراتهن من خلال تمرير هاتفه المتحرك أسفل ملابسهن.

وقالت مساعدة مدير أمن في المركز في شهادتها للنيابة، إنها بينما كانت تراقب السوبرماركت الواقع داخل المركز التجاري عبر كاميرات المراقبة، شاهدت المتهم وهو يقف خلف امرأة كانت تعاين أحذية في المكان، ووضع هاتفه النقال أسفل ملابسها وبدأ بالتصوير، مكرراً فعلته عدة مرات مع نساء مختلفات داخل المركز إلى أن حضرت إليه ونهرته، وواجهته بفعلته التي بدأ يعتذر عنها.

من جانبه أشار شرطي في التحقيقات، إلى أن المتهم اعترف بتلصصه على النساء وطلب مسامحته وقبول اعتذاره، وتبين بعد معاينة محتويات هاتفه النقال أنه صور عورة أكثر من متسوقة، بالطريقة نفسها.