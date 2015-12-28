أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بائع يهتك عرض متسوقات في أحد المراكز التجارية

Google+ Print
بائع يهتك عرض متسوقات في أحد المراكز التجارية بائع يهتك عرض متسوقات في أحد المراكز التجارية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع آسيوي هتك عرض متسوقات في أحد المراكز التجارية، بأن استغل انشغالهن بالتبضع، وصور عوراتهن من خلال تمرير هاتفه المتحرك أسفل ملابسهن.

وقالت مساعدة مدير أمن في المركز في شهادتها للنيابة، إنها بينما كانت تراقب السوبرماركت الواقع داخل المركز التجاري عبر كاميرات المراقبة، شاهدت المتهم وهو يقف خلف امرأة كانت تعاين أحذية في المكان، ووضع هاتفه النقال أسفل ملابسها وبدأ بالتصوير، مكرراً فعلته عدة مرات مع نساء مختلفات داخل المركز إلى أن حضرت إليه ونهرته، وواجهته بفعلته التي بدأ يعتذر عنها.

من جانبه أشار شرطي في التحقيقات، إلى أن المتهم اعترف بتلصصه على النساء وطلب مسامحته وقبول اعتذاره، وتبين بعد معاينة محتويات هاتفه النقال أنه صور عورة أكثر من متسوقة، بالطريقة نفسها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية