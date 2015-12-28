الملك سلمان: نقر الميزانية الجديدة فى ظل تحديات اقتصادية ومالية

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أن إقرار الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية يأتى فى ظل تحديات اقتصادية ومالية، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى رفع كفاءة الانفاق العام ورفع منظومة الدعم الحكومى.

وأضاف العاهل السعودى، فى كلمته للإعلان عن الموزانة العامة للدولة لعام 2016، أنهم يعطون أولوية لاستكمال المشاريع التى كانت مقررة فى الميزانيات السابقة، قائلا "الميزانية السعودية قائمة على أسس راسخة تتعدد فيها مصادر الدخل".

وأوضح الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أن الميزانية السعودية بداية لمرحلة تتعدد فيها مصادر الدخل، مفيدا بأنهم سيقومون بتنفيذ برنامج يشمل إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

وأعلن أن الميزانية السعودية سترفع كفاءة الانفاق العام.