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الجيش العراقى يقتل أكثر من 1000 داعشى فى معارك تحرير الرمادى

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الجيش العراقى يقتل أكثر من 1000 داعشى فى معارك تحرير الرمادى الجيش العراقى يقتل أكثر من 1000 داعشى فى معارك تحرير الرمادى

أخبار العراق


>أعلن صهيب الراوى محافظ الأنبار، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية وحشد الأنبار وقوات التحالف الدولى تمكنت من تحرير مدينة الرمادى من سيطرة تنظيم "داعش".

وقال الراوى فى خطاب متلفز عبر محطة تلفزيون الأنبار الفضائية: "نزف اليكم بشرى النصر برفع العام العراقى فوق مبنى المجمع الحكومى فى الرمادى بعد تطهير ابنيته من براثن ومخلفات داعش".

وأضاف: "معارك تحرير الرمادى أدت إلى مقتل أكثر من 1000 من عناصر داعش، وهذا الانتصار جاء بسواعد أبناء القوات المسلحة والحشد العشائرى وخاصة بعد تحرير أحياء المدينة، على أن تستكمل القوات أهدافها المرسومة بتحرير كامل التراب".

وذكر " أن القوات العراقية والتحالف الدولى ستواصل ضرباتها الموجعة وملاحقة العصابات الارهابية لتحرير جميع أراضى المحافظة وعودة السيادة الكاملة للمحافظة ".

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