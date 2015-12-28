تشكيل الزمالك - معروف يوسف يعوض غياب كهربا.. وباسم على مقاعد البدلاء

يعوض معروف يوسف لاعب وسط الزمالك غياب محمود عبد المنعم "كهربا" عن الفريق الأبيض في مواجهة بتروجيت في الجولة الـ11 من الدوري.

ويغيب كهربا عن الفريق الأبيض بسبب الإيقاف.

وقرر البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك الدفع بمعروف في وسط الملعب أمام ثنائي الارتكاز إبراهيم صلاح وطارق حامد.

ويلعب محمد سالم مهاجما أساسيا لأول مرة هذا الموسم في غياب أحمد حسن مكي، ويجلس باسم مرسي على مقاعد البدلاء.

كما يعود علي جبر لقيادة دفاع الفريق مع محمد كوفي، بعد عودته من الإيقاف.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كوفي - جبر - عمر جابر - حمادة طلبة

خط الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - معروف

خط الهجوم: أيمن حفني - أحمد حمودي - محمد سالم