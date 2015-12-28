أهالى الشرقية يقيمون دعوى بالقضاء الإدارى تطالب بإلغاء إقالة المحافظ السابق

أقام عدد من أهالى محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، دعوى أمام القضاء الإدارى بالزقازيق، ضد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، للمطالبة بإلغاء قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق.

وقال "حازم بنا" أحد الأهالى المتضامنين فى الدعوى، إن سبب رفع الدعوى هو الطريقة التى أبلغ بها المحافظ برحيله والتى اعتبروها مهينة، فضلا عن أن الدكتور رضا عبد السلام من المحافظين النشطين، ولم يقصر فى عمله ليتم استبعاده، بل كان يعمل ليلا ونهارا من أجل تطوير المحافظة وتحسين الخدمات بها.

وقيدت الدعوى برقم 3023 لسنة 21 قضائية، بطلب إلغاء قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.