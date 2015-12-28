انتحاريان «تفجير حمص» استخدما سيارة الهلال الأحمر

قال مختار حي الزهراء في حمص، إن سيارة تحمل شعار الهلال الأحمر ركنت عكس السير عند الساعة العاشرة صباحًا، وترجل منها شابان غريبا الأطوار ظهرت عليهما علامات الإرباك ما دفع أحد الشبان لملاحقتهما، وهنا فجر أحد الانتحاريين نفسه ما أدى لاستشهاد الشاب.

وأضاف المختار: “بعد ثوان قليلة انفجرت السيارة قرب أحد المباني، ما أدى لانهياره على سكانه. وبعد ذلك فجّر الانتحاري الثاني نفسه موقعا إصابات بين المسعفين”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

فيما تحدث مصدر ميداني، أن الحصيلة الحالية للتفجيرين اللذين ضربا حي الزهراء وسط مدينة حمص بلغت 14 قتيلا وما يقارب 134 جريحا جميعهم من المدنيين، فيما تتابع وحدات من الجهات المختصة التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.