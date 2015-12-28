السفير البريطانى: الأزهر قبلة الإسلام فى العالم وثلاث منح لحملة الماجستير

قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إنه تم تدشين برنامج المنح الإسلامية ودراسة الدكتوراه فى الجامعات البريطانية وإعلان لأول مرة تمويل ثلاث منح من حملة الماجستير فى العلوم الإسلامية لاستكمال الدكتوراه فى كبرى الجامعات البريطانية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة هذه المنح التى ستصل إلى خمسين منحة فى المستقبل.

من جانبه قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن ندشن مبادرة مهمة جديدة لتنشيط العلاقات بين بريطانيا ومصر ممثلة فى الأزهر الشريف، وأنا فخور جدا اليوم بتدشين تلك المبادرة التى كانت فكرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيرا أن الشراكة بيننا والأزهر شراكة مثالية لأن الأزهر وجامعته المركز الرئيسى للإسلام، فبريطانيا قبلة العلم فى العالم، والأزهر قبلة الفكر الإسلامى فى العالم، مضيفا أن الرئيس السيسى قال إننا فى حاجة لمؤسسات دينية قوية فى تلك المرحلة لنشر الفكر الإسلامى السمح.

وأضاف أن بريطانيا بها 2 ونصف مليون مسلم، يلعبون دورا مهما هناك، بالإضافة إلى أن هناك رغبة فى تعزيز التعاون مع المسلمين، لذلك هذه المبادرة الجديدة سنرى جيل جديد سيؤدى إلى تعزيز التعايش بين كل الأديان والعالم والعالم الإسلامى، لافتا إلى أن صندوق المبادرة محصلته حتى الآن 10 ملايين جنيه داعيا رجال الأعمال للتبرع للصندوق.