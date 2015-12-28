السعودية تسجل عجزًا قيمته 367 مليار ريال فى ميزانية 2015

قال هندى السحيمى، المستشار فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية السعودى، إن المملكة سجلت عجزًا قيمته 367 مليار ريال فى ميزانية 2015 .

وأضاف "السحيمى" فى مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة الرياض اليوم الاثنين، أن السعودية تتوقع وصول الإنفاق فى 2015 إلى 975 مليار ريال مقارنة مع 860 مليارًا متوقعة فى الخطة الأصلية، متوقع وصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال فى 2015 مقارنة مع 715 مليارًا متوقعة فى الخطة الأصلية.

وأشار إلى الرقم الخاص بعجز موازنة 2015 "يعتبر مقبولًا جدًا فى ظل المصروفات الاستثنائية لهذا العام"، لافتا إلى أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين وحدها تجاوزت 100 مليار ريال.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت 29% فى 2015 إلى 170 مليار ريال من 133 مليارا متوقعة فى الخطة الأصلية.

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