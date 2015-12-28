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هاشتاج "طارق سليم" وقبلة حسام غالى على يده يتصدران "تويتر"

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هاشتاج "طارق سليم" وقبلة حسام غالى على يده يتصدران "تويتر" هاشتاج "طارق سليم" وقبلة حسام غالى على يده يتصدران "تويتر"
أثارت زيارة نجم الأهلى السابق طارق سليم ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث دشن رواد موقع التدوينات القصيرة هاشتاج بعنوان "طارق سليم"، صعد على الفور لقائمة الهاشتاجات الأعلى تداولا على موقع التدوين القصير فى .

وأعرب جمهور القلعة الحمراء عن مدى حبهم وتقديرهم لآخر الرجال المحترمين فى النادى الأهلى، على حد وصفهم، مشيدين بلفتته الطيبة وزيارته لمران الفريق بملعب مختار التتش، رغم مرضه الشديد، للشد من أزرهم قبل سفرهم إلى الإسكندرية لمواجهة فريق أسوان غدًا، فقالوا عنه: "معنى الحب للكيان يتمثل فى هذا الراجل.. فى عز تعبك وجاى عشان تآذر اللاعيبه.. شفاك الله وعفاك"، فيما قال آخر: "طارق سليم قرر يزور تدريبات الأهلى اليوم رغم المرض.. فى ناس كده الكلام الحلو بيبقى قليل عليهم وده واحد منهم".

وتداول النشطاء صور طارق سليم فى الملعب على كرسيه المتحرك بفرح شديد، كما أبدوا إعجابهم بصور نجم الأهلى حسام غالى وهو يقبل يد النجم السابق.

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مصر 365

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