أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط «تونسي» يُخفي 4كجم مشغولات فضية على جسده بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط «تونسي» يُخفي 4كجم مشغولات فضية على جسده بمطار القاهرة ضبط «تونسي» يُخفي 4كجم مشغولات فضية على جسده بمطار القاهرة

أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ٤كيلوجرام مشغولات فضية، و١٠ أمبولات لعلاج السرطان “غالية الثمن”، مع راكب تونسي الجنسية، وذلك أثناء محاولة تهريبها حول جسده وبين ساقيه لدى وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك، وبيع المضبوطات فور خروجه من المطار لتجار الفضة، وتم حجز المضبوطات بوديعة الجمرك، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه مجدي فريد، مأمور الجمرك في الراكب التونسي “م. ع”، تم تكليف رأفت وهيب، رئيس قسم الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، عندما عُثر معه على ٤ كجم مشغولات فضية، و١٠ أمبولات لعلاج السرطان حول ساقيه وجسده، وأمر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحجز المضبوطات، وتحرير محضر ضد الراكب لحين التصالح، وسداد الغرامات الجمركية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا