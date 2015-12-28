ضبط «تونسي» يُخفي 4كجم مشغولات فضية على جسده بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ٤كيلوجرام مشغولات فضية، و١٠ أمبولات لعلاج السرطان “غالية الثمن”، مع راكب تونسي الجنسية، وذلك أثناء محاولة تهريبها حول جسده وبين ساقيه لدى وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك، وبيع المضبوطات فور خروجه من المطار لتجار الفضة، وتم حجز المضبوطات بوديعة الجمرك، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه مجدي فريد، مأمور الجمرك في الراكب التونسي “م. ع”، تم تكليف رأفت وهيب، رئيس قسم الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، عندما عُثر معه على ٤ كجم مشغولات فضية، و١٠ أمبولات لعلاج السرطان حول ساقيه وجسده، وأمر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحجز المضبوطات، وتحرير محضر ضد الراكب لحين التصالح، وسداد الغرامات الجمركية .