عميد طب بني سويف: المستشفى الجامعي تعاني عجز في عدد التمريض والأطباء

قال الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب البشري بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، في تصريح خاص لـ ONA، أن أهم العقبات التي تعوق عمل الطوارئ بالمستشفىى الجامعي باستمرار وجود عجز شديد في التمريض بالمستشفى، وعدم توافر الأطباء.

حيث يصل عدد التمريض في المستشفى إلى 150 ممرضة فقط علمًا، بأن عدد الآسرة في المستشفى يتجاوز 480 سرير وعدد آسرة الرعايات 43 سرير، علاوة على الطوارئ والعمليات، وقد آدى هذا العجز إلى اضطرار بعض الأقسام في المستشفى مثل قسم الرعاية المركزة وقسم رعاية القلب إلى غلق بعض الآسرة لعدم قدرتهم على استقبال عدد كبير من الحالات، وذلك على الرغم من توافر الكفاءات البشرية من الأطباء واستعدادهم لاستقبال الحالات الحرجة 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع.

أيضا وجود عجز شديد في الموازنة في بند المستهلكات “8 مليون جنيه” وبند الصيانة “2 مليون جنيه” وبند المباني “مليون جنيه”، حيث أن المبالغ المخصصة لهذه البنود لا تغطي احتياجات أقسام، (فعلى سبيل المثال: تتجاوز تكلفة مريض العناية المركزة في معظم الحالات 1000 جنيه يوميًا وتتجاوز تكلفة مريض جراحة القلب والصدر 15 ألف جنيه، وقد أدى العجز في هذه البنود الى اقتراب نفاذها قبل اتمام ستة اشهر من العام المالي الحالي

> مضيفا إنة كي تعمل الأقسام بكامل طاقتها مطلوب بشكل عاجل توفير ما يقرب من 100 ممرضة في اقل من شهر وما يقرب من 250 ممرضة، فيما لا يزيد عن ثلاث شهور.

مطالبًا بتكليف الدفعة القادمة هذا العام من كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض “التابعين لجامعة بني سويف بشكل استثنائي في مستشفى بني سويف الجامعي.

أيضا مضاعفة الموازنة في بنود المستهلكات والمباني والصيانة بشكل يتناسب مع حجم التوسعات المزمع القيام بها في أقسام الطوارئ والرعايات والعمليات، وذلك حتي تخطو المستشفى خطوات جادة لتكون مستشفى نموذجي يقدم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.