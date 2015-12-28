أسباب الصلع عند النساء أهمها موانع الحمل وتعدد الولادات

ما معنى الصلع عند النساء؟

ما هى أسباب الصلع عند النساء؟

الصلع مشكلة محرجة تصيب عددا كبيرا من الرجال للكثير من الأسباب، أهمها الصلع الوراثى لأسباب جينية، ومشكلات نقص العناصر بالجسم وغيرها من العوامل، ولكن عندما يتساقط شعر المرأة يتضاعف حجم المشكلة، فالشعر زينتها وأول أدوات جمالها وفتنتها.>الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية أوضح خلال حديثه، أن الصلع عند النساء مشكلة شائعة، وليست نادرة كما يعتقد البعض، فقد يظهر على شكل فراغات فى فروة الرأس وقلة فى عدد الشعرات، أو تساقط الشعر فجأة فتعانى السيدة من ضعف وقلة كثافة الشعر فجأة دون أن تدر السبب.>وتابع أخصائى الأمراض الجلدية حديثه، موضحا أن الكثير من الأسباب والعوامل تقف وراء إصابة السيدات بالصلع، وتزيد عن العوامل التى تسببه لدى الرجال، فمن أهمها على الإطلاق تكرار الحمل والرضاعة، فمن المعروف أن بعض السيدات تعانين من سوء حالة الشعر بشدة بعد الولادة، وتساقط شديد وسريع، كذلك لا يمكن أن نغفل العامل الوراثى فالجينات والعوامل الوراثية العائلية سبب كبير فى تساقط الشعر.

وأوضح الدكتور أيمن أن حبوب منع الحمل قد تصبح سببا فى الإصابة بالصلع عند بعض السيدات دون غيرهن، كذلك الإفراط فى إهلاك الشعر بالمثبتات والرذاذ والأنواع الرديئة من الفرد والتنعيم، وكذلك كثرة استخدام السيشوار والمكواة والسخونة الزائدة، كما أن معاناة بعض السيدات من أمراض بعينها تؤدى عقاقيرها إلى تساقط الشعر، وكذلك من تعانى من نقص حاد فى عناصر الجسم كالحديد والبروتين.