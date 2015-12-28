للحامل مريضة القلب.. تعرفى على أهمية المتابعة الطبية وأهم الفحوصات

المتابعة الطبية للمرأة فترة الحمل أحد الأشياء الضرورية التى ينبغى عليها الاهتمام بالمداومة والمواظبة عليها على مدار 9 شهور الحمل حتى انتهاء الحمل بالولادة. أهمية المتابعة الطبية للحامل

>حول ذلك يقول الدكتور محمد حجازى عبد المنعم أخصائى أمراض النساء والتوليد، تحتاج المرأة الحامل إلى متابعة طبية مع الطبيب خاصة لو كان الحمل لأول مرة لتجنب تعرضها لبعض المشاكل الصحية الخاصة بالحمل واكتشافها فى مراحلها الأولى وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين. أهمية المتابعة الطبية للحامل مريضة القلب

>واستكمل د. محمد قائلا "تحتاج الحامل مريضة القلب المسموح لها بالحمل إلى رعاية طبية خاصة تختلف عن الحامل العادية نظرا لأنه يستلزم عليها إجراء متابعة طبية مع طبيب القلب المعالج لحالتها الصحية مع طبيب أمراض النساء فترة الحمل لتجنب تعرضها لمشاكل صحية أو مضاعفات الحمل التى من الممكن أن تعرض حياتها للخطر". أهم الفحوصات اللازمة للحامل مريضة القلب

>ويتابع د. محمد قائلا "هناك بعض الفحوصات الطبيبة اللازمة للحامل مريضة القلب مثل فحص رسم القلب والأيكو وقياس ضغط الدم".

شبكةعيونالإخبارية

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