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2 يناير.. نظر طلب دفاع "خلية أوسيم" برد المستشار ناجى شحاتة

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2 يناير.. نظر طلب دفاع "خلية أوسيم" برد المستشار ناجى شحاتة 2 يناير.. نظر طلب دفاع "خلية أوسيم" برد المستشار ناجى شحاتة
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 2 يناير المقبل لنظر طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية أوسيم الإرهابية، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية.

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحى البيومى، عضو يمين دائرة الجنايات التى أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.

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