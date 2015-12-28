أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حصر خسائر انفجار "فيصل":تهشم 12 سيارة وتضرر 3 عقارات وإصابة 11 ووفاة 3

Google+ Print
حصر خسائر انفجار "فيصل":تهشم 12 سيارة وتضرر 3 عقارات وإصابة 11 ووفاة 3 حصر خسائر انفجار "فيصل":تهشم 12 سيارة وتضرر 3 عقارات وإصابة 11 ووفاة 3
انتهت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد الطماوى، من حصر الخسائر النهائية لانفجار عقار فيصل، وأصدرت عدة قرارات هامة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، حيث كشفت التحقيقات عن تهشم 12 سيارة ملاكى، وتم انتداب مهندس فنى لفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير بحجم الخسائر التى لحقت بها.

وكشفت التحقيقات أن العقارات التى تضررت جراء الحادث، بلغت 3 عقارات تفاوتت نسبة الإضرار فى كل منهما عن الأخرى، وتم انتداب لجنة هندسية لفحص العقارات والتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للسكن، حتى لا تشكل خطرا على أرواح المواطنين.

وأضافت التحقيقات، أن نسبة الخسائر فى الأرواح بلغت 3 متوفين جراء الانفجار، والذين توفوا نتيجة نزيف داخلى فى البطن والرئتين، وإصابة سيدة منهم بيتر فى الذراع من بينهم المستشار رشوان حسين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بينما بلغت الإصابات 11 شخصا.

وأضافت التحقيقات أن استدعاء مالك العقار سيتم عقب ورود التقارير الفنية الخاصة بالمعمل الجنائى والمفرقعات والتقارير الهندسية، وهى التقارير التى ستحدد مستقبلا خط سير التحقيقات، وأشارت إلى أن المستشار رشوان حسين توفى أثناء مروره مصادفة من موقع الحادث لإحضار نجله من "الحضانة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365