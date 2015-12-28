حصر خسائر انفجار "فيصل":تهشم 12 سيارة وتضرر 3 عقارات وإصابة 11 ووفاة 3

انتهت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد الطماوى، من حصر الخسائر النهائية لانفجار عقار فيصل، وأصدرت عدة قرارات هامة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، حيث كشفت التحقيقات عن تهشم 12 سيارة ملاكى، وتم انتداب مهندس فنى لفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير بحجم الخسائر التى لحقت بها.

وكشفت التحقيقات أن العقارات التى تضررت جراء الحادث، بلغت 3 عقارات تفاوتت نسبة الإضرار فى كل منهما عن الأخرى، وتم انتداب لجنة هندسية لفحص العقارات والتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للسكن، حتى لا تشكل خطرا على أرواح المواطنين.

وأضافت التحقيقات، أن نسبة الخسائر فى الأرواح بلغت 3 متوفين جراء الانفجار، والذين توفوا نتيجة نزيف داخلى فى البطن والرئتين، وإصابة سيدة منهم بيتر فى الذراع من بينهم المستشار رشوان حسين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بينما بلغت الإصابات 11 شخصا.

وأضافت التحقيقات أن استدعاء مالك العقار سيتم عقب ورود التقارير الفنية الخاصة بالمعمل الجنائى والمفرقعات والتقارير الهندسية، وهى التقارير التى ستحدد مستقبلا خط سير التحقيقات، وأشارت إلى أن المستشار رشوان حسين توفى أثناء مروره مصادفة من موقع الحادث لإحضار نجله من "الحضانة".