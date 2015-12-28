ساقطة تلقى بنفسها من الشرفة بعد مداهمة شقة لممارسة الدعارة بسوهاج

شهدت مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، قيام ساقطة بإلقاء نفسها من شرفة إحدى شقق الدعارة بدائرة المركز خوفا من افتضاح أمرها، وذلك عقب قيام مباحث الآداب بسوهاج بمداهمة الشقة للقبض على راغبى المتعة الحرام بشقة يديرها عامل، مما نتج عنه إصابتها بنزيف بالصدر، واشتباه كسر بالساعد الأيمن، والحالة العامة متوسطة، وتم حجزها بمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من قسم حماية الآداب العامة، تتضمن قيام عامل بإدارته مسكنه للأعمال المنافية للآداب مقابل أجر.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وتم الدفع بمأمورية برئاسة الرائد أحمد عصام إسماعيل، رئيس قسم مكافجة جرائم الآداب.

وتبين من التحريات الأولية قيام "ح.ا " ‏‏35 سنة عامل ويقيم عرب الأطاولة - دائرة مركز أخميم بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب العامة، وبمداهمة المكان تم ضبط مالك المسكن المذكور وبحوزته "2" هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 470 ‏جنيها، و "ك.ا.ق" 32 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم "راغب متعة" مرتدياً ملابسه الداخلية ‏العلوية "فانلة حملات بيضاء اللون" دون الملابس الداخلية السفلية وبحوزته "2" ‏جهاز محمول، و"ل.م.ض" 47 سنة حاصلة على دبلوم صنايع – وتقيم دائرة قسم أول سوهاج "ساقطة" مرتدية عباءة سوداء وبحوزتها "2" جهاز محمول، ‏والتى قامت بإلقاء نفسها من شرفة مسكن المأذون بتفتيشه الأول خشية من افتضاح أمرها، ‏وذلك أثناء مداهمة القوة للشقة المنوه عنها، تم التحفظ على المتهمين وبتفتيش حقيبة الثالثة عثر على مبلغ مالى وقدره 200 جنيه ‏وبعض المتعلقات الشخصية "أدوات ماكياج"، بمناقشة الثانى قرر أنه أعطى الثالثة مبلغ 300 جنيه، وقامت هى بإعطاء الأول مبلغ 100 ‏جنيه والمضبوطة بحوزته نظير إدارته للشقة، واحتفظت بباقى المبلغ فى حقيبتها الشخصية إلا أنه لم يتمكن من ‏ممارسة الرذيلة معها نظراً لمداهمة القوات للشقة، وقيام الثالثة بإلقاء نفسها من شرفة المنزل وبمناقشة الأول ‏اعترف بارتكابه الجريمة بقصد الحصول على مبالغ مالية نظير تسهيله أعمال الدعارة داخل شقته، وبمناقشة ‏الثالثة اعترفت بارتكابها العديد من ممارسات الجنس مع الرجال، إلا أنها لم تتمكن من ‏ممارسة الرذيلة مع الثانى نظراً لمداهمة القوات للشقة المنوه عنها، تم نقل الثالثة للمستشفى الجامعى وتبين إصابتها وجود نزيف بالصدر ،واشتباه كسر بالساعد الأيمن، والحالة العامة متوسطة وتم حجزها، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.