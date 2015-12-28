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وقف الدعوى في محاكمة 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم» للفصل في طلب رد هيئة المحكمة

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وقف الدعوى في محاكمة 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم» للفصل في طلب رد هيئة المحكمة وقف الدعوى في محاكمة 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم» للفصل في طلب رد هيئة المحكمة

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف سير الدعوى في محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين على خلفيتها بمحاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المُقدم من قِبل الدفاع .
> واتهمت النيابة العامة، المتهمين البالغ عددهم 30متهمًا، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية، تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف إلى الإعتداء على الممتكلات العامة والخاصة، فضلًا عن تهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب .

كما اتهمت النيابة، المتهمين، بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه، بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، واتهمت المتهمين الثامن والتاسع، بحيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي، والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .
> وتواصلت اتهامات النيابة، للمتهمين، كان منها تهديدهم للمجني عليهم من أهالي منطقة “أوسيم”، عبر زرع عبوة هيكلية أمام “مجلس المدينة”، فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى “شركة الكهرباء” بالمنطقة .
> وبرز في قائمة الاتهامات الاتهام الموجه للمتهمين،والذي يفيد باستهداف منزل المستشار “فتحي البيومي”، على خلفية حكم البراءة، الذي شارك في إصداره وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي”، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل .

 

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