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«بلومبورج»: تراجع حاد في أسعار النفط في 2016

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«بلومبورج»: تراجع حاد في أسعار النفط في 2016 «بلومبورج»: تراجع حاد في أسعار النفط في 2016

تراجع حاد في النفط خلال 2016 – أرشيفية

توقعت وكالة بلومبرج للأخبار الاقتصادية، استمرار تراجع أسعار النفط في 2016 إلى مستويات تقل عن توقعات سابقة، حيث بلغت أقل من 20 دولارًا للبرميل.

وأبرم مضاربون عقودًا آجلة تتضمن توقعًا بألا يزيد سعر النفط عن 30 دولارًا، وهو ما يعني أن العام المقبل قد لن يحمل أخبارًا سارة للاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على النفط، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وذكرت بلومبرج أن أسباب هذا الراجع يعود إلى الانقسامات التي تعصف بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، فضلًا عن العودة المبكرة لإيران إلى السوق، بعد رفع العقوبات عنها، مطلع العام المقبل، ولا تستبعد جيفري كوري، مديرة أبحاث المنتجات لدى مجموعة جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار البترول إلى 20 دولارًا للبرميل العام المقبل، في ظل وفرة المعروض.

لكن بعض المستثمرين والمضاربين في سوق النفط، الذين يسعرون عقودهم الآجلة بأسعار أقل من السعر الحالي للسوق غالبًا، وصلت توقعاتهم المتشائمة إلى سعر 15 دولارًا للبرميل.

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أونا

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