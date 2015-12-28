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السعودية تسجل عجزًا قيمته 367 مليار ريال في ميزانية 2015

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السعودية تسجل عجزًا قيمته 367 مليار ريال في ميزانية 2015 السعودية تسجل عجزًا قيمته 367 مليار ريال في ميزانية 2015

ارشيفية

أعلنت خلال مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، عن موازنة 2016 بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة ارامكو، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والمياه والكهرباء.

وقال هندي السحيمي، المستشار في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، خلال المؤتمر، إن الإيرادات غير النفطية للسعودية زادت 29% في 2015،  من 133 مليارًا، إلى 170 مليار ريال، متوقعة في خطة الميزانية، وأضاف أن السعودية سجلت عجزًا قيمته 367 مليار ريال في ميزانية 2015، والذي اعتبره رقمًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية.

وتوقع السحيمي أن يصل الانفاق في 2015 إلى 975 مليار ريال، مقارنة مع 860 مليارا متوقعة في الخطة الأصلية.

 

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