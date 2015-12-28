شراكة بين جامعة بني سويف و«إريسماس بلس» بالاتحاد الأوربي‎

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف،عن تفعيل مشروعًا جديدًا للاتحاد الأوربي وهو مشروع «إريسماس بلس» لتطوير الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة وتمكينهم في مواجهة التحديات.

أوضح لطفي، أن مشروع إريسماس يعتبر هو أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم إصلاح وتطوير التعليم العالي في الدول التي ترتبط بشراكات مع الاتحاد الأوروبي بشرق أوروبا خاصة في مجال ذوي الإعاقة، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال تأسيس ”إتحاد من الجامعات” تتعاون من أجل تنفيذ المشروعات الأوروبية المشتركة، وبشكل خاص يشجع المشروع على الاستفادة ومحاكاة التطورات التي قام بها الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة بالتعليم العالي معلنًا أن أنه من خلال فوز الجامعة بهذا المشروع دعم الجامعة الكامل المادي والمعنوي لكافة مشروعات إريسماس بلاس.

كما أشار لطفي، إلى أن جامعة بني سويف تنفرد بين الجامعات المصرية في الحصول على هذا المشروع والثانية على مستوى الوطن العربي جامعة الأميرة سمية بالأردن، وذلك بالتعاون مع جامعات أوربية جامعة جلاسجو باسكوتلاندا، وجامعة اليكانتا بأسبانيا، وجامعة كورك بأيرلاندا لتصبح على مستوي المقاييس الأوروبية.

يذكر أن رئيس الجامعة، قد قام بوضع حجر أساس كلية”علوم الإعاقة”، بحرم الجامعة شرق النيل، حيث تضم الكلية أقسام التربية الخاصة والتأهيل النفسي والاجتماعي والمكتبات ومصادر التعلم والتربية البدنية والترويح وقسم الفنون والتصميم.