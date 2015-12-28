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جنايات سوهاج تقضى بالمؤبد لشقيقين و10 سنوات لآخر لمقاومتهم السلطات

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جنايات سوهاج تقضى بالمؤبد لشقيقين و10 سنوات لآخر لمقاومتهم السلطات جنايات سوهاج تقضى بالمؤبد لشقيقين و10 سنوات لآخر لمقاومتهم السلطات
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "محمد.ع.ع" وشقيقه "بهاء" بالسجن المؤبد، فيما عاقبت المتهم "وليد.ع.أ" بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بمقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة بمركز طما .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد الكريم وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ، ونبيل عبد الملاك، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز طما، عندما قام الضابطان أحمد خلف وهيثم عبد الرحيم معاونا مباحث مركز طما بمحاولة القبض على المتهمين، لصدور أحكام قضائية ضدهم إلا أن المتهمين قاموا بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية كانت بحوزتهم لمحاولتهم الهروب، إلا أن القوة المصاحبة للضابطين تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365