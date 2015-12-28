بنى سويف تستعد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادات العامة للفصل الدراسي الأول والتي تبدأ بشكل عام في 9 يناير المقبل، وتنتهى يوم 28 من نفس الشهر.

وقال نبوي الدخني، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان، إن امتحانات الصفوف من الأول إلى الثالث الإبتدائي تبدأ في 9 من يناير وتنتهى 10 يناير المقبل، بينما تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس يوم 11 يناير وتنتهى يوم 13 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية(الصف السادس الابتدائي) يوم 16 يناير وتنتهي 19 يناير القادم.

وأضاف نبوى الدخنى، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي عام ومهني ستبدأ في 9 من يناير القادم وتنتهى 14 يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية "الصف الثالث الاعدادي" فى 21 يناير وتنتهى فى 28 من نفس الشهر، في حين تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام والفني بأنواعه في 9 وتنتهى 28 ينايرالمقبل.

وأشار الدخنى إلى أن انتهاء الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة المختلفة من استعداداتها لعقد الامتحانات بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتموين وأجهزة المحافظة ، وتم التنبيه على موجهي عموم المواد بمراجعتها والتأكد من مطابقتها لمواصفات ورقة الامتحان القادمة من الوزارة، بالاضافة إلى الانتهاء من اختيار مراقبي اللجان والملاحظين ورؤساء الدور وتكليف كل منهم بدوره في متابعة الامتحانات، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية وأخرى فرعية بمقار الإدارات التعليمية السبعة لمتابعة الامتحانات ومواجهة أي معوقات.