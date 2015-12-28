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"جهاز العاشر": الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ إنشاء كوبرى المشاة

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"جهاز العاشر": الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ إنشاء كوبرى المشاة "جهاز العاشر": الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ إنشاء كوبرى المشاة
كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينة العاشر من رمضان، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت الموقع الخاص بإنشاء كوبرى المشاة وتم البدء الفورى فى الإنشاء منذ أيام قليلة، حيث ستقوم القوات المسلحة بكل الأعمال من تصميم الرسومات الهندسية والتنفيذ والإنشاءات.

وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن وزير الإسكان كان وافق على تسديد 61 مليون جنيه للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لإنشاء 3 كبارى بطريق القاهرة الإسماعيلية، اثنان للسيارات، وواحد للمشاة.

وأكد النجار أن المرحلة الأولى تم البدء فيها لإنشاء الكوبرى الخاص بالمشاة حفاظا على أرواح المواطنين، كما سيتم إنشاء 2 كوبرى للسيارات بعد ذلك لتخفيف الكثافة المرورية وحل مشكلة الزحام وقت الذروة الخاصة بخروج العمال من المنطقة الصناعية وتم الانتهاء من اعتماد الرسوم الهندسية للكبارى.

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