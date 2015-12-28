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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة

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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة
أمر شريف شحاتة مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة وسلاحا ناريا "فرد خرطوش" بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ضبط " رامى م" - 29 سنة - عاطل السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا (مخدرات – سرقة) أخرها القضية رقم 18743 جنايات قسم شبرا الخيمة لسنة 2014 – مخدرات، وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش 250 جراما و500 قرصا مخدرا وسيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش و1170 جنيها وهاتفا محمولا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

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