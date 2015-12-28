ختام البرنامج التدريبى لتنمية مهارات الموجهين بجامعة أسيوط

اختتمت جامعة أسيوط فعاليات برنامجها التدريبي في مجال " تنمية مهارات السادة الموجهين الماليين والإداريين" والذي امتد في الفترة من 20 إلي 28 من ديسمبر الجاري، والذي نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة.

ومن جانبه قال محمود شاكر أمين الجامعة، إن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على وضع إستراتيجية وضوابط لمكافحة الفساد، وهو ما حرصت جامعة أسيوط على الاهتمام به والمشاركة بتنفيذ خطة فاعلة لمكافحته والتوعية بمخاطره، كما يهدف البرنامج إلى تطبيق إستراتيجية وزارة التعليم العالي بتأهيل قيادات من الصفين الثاني والثالث، وهو ما يتم في نطاق عمل التنظيم والإدارة الذي يعد مصنع القيادات الجامعية، مضيفاً أن إدارة الجامعة تواصل سعيها الدائم والمستمر إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوي أدائهم وقدراتهم علي القيام بمسئولياتهم المختلفة .

وصرّح مدير التنظيم والإدارة بالجامعة فى بيان، أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة نحو 40 متدرباً من قطاعات المستشفي الجامعي الرئيسي ومستشفي الأطفال ومعهد جنوب مصر للأورام إلي جانب الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، وذلك من خلال عدد من اللقاءات والمحاضرات تناولت التعريف بالإطار العام للموازنة العامة للدولة، والرقابة المالية علي المصروفات والإيرادات.

كما تناول البرنامج، وضع خطط العمل ومتابعة تنفيذها ومناقشة اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015، ونظام الرقابة علي الشراء والتخزين والأسلوب العلمي في إعداد تقارير التفتيش وتطبيقات عليها إلي جانب مناقشة أعمال كلاً من المراجعات والمخالفات المالية والإدارية وأعمال شئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا والطلاب وطرق التفتيش عليهما.

يذكر أن البرنامج تضمن علي مدي 6 أيام محاضرات لنخبة من القيادات التنفيذية بالجامعة، وعدداً من مديري العموم والمديرين بالمستشفي الجامعي وكافة القطاعات والإدارات المختلفة.