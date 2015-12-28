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عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن بضائع

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عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن بضائع عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن بضائع
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الاثنين، عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون، و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ألمانيا ESSEL EHPRESS بحمولة 147 ألف طن قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC 0SCAR بحمولة 196 ألف طن.
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