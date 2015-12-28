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رفع أنقاض الإزالات على نهر النيل بالمحمودية فى البحيرة

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رفع أنقاض الإزالات على نهر النيل بالمحمودية فى البحيرة رفع أنقاض الإزالات على نهر النيل بالمحمودية فى البحيرة
أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية برئاسة أحمد مشهور، الأنقاض الناجمة عن الإزالات السابقة، التى تم تنفيذها على نهر النيل فرع رشيد أمام مدينة المحمودية بالبحيرة.

وقامت الوحدة بإزالة وتكسير أنقاض 12 مخالفة على حرم نهر النيل فرع رشيد، فى المنطقة المحصورة بين كوبرى فوه وكوبرى شلبى عند قرية السبيل بمركز المحمودية، والصادر لها قرارات إزالة منذ عام 2003 و2006، وذلك لاعتراضها وتأثيرها بيئيا على مأخذ المياه الخاص بمحطة الشيخ زايد لمياه الشرب الجارى إنشاؤها بتلك المنطقة.

وتأتى هذه الحملة فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد سلطان- محافظ البحيرة، بضرورة تطهير مآخذ محطات مياه الشرب الواقعة على نهر النيل فرع رشيد وحماية النهر من التلوث.

وأشرف على أعمال الإزالة كل من اللواء فتحى عبد الغنى، السكرتير العام المساعد، واللواء طارق علام مساعد مدير أمن البحيرة والعميد خالد فتح الباب مأمور مركز شرطة المحمودية.

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