رفع أنقاض حملات الإزالة على نهر النيل بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية برئاسة أحمد مشهور بإزالة ورفع الأنقاض الناجمة من الإزالات السابقة التى تم تنفيذها على نهر النيل فرع رشيد أمام مدينة المحمودية.

حيث قامت الوحدة بإزالة وتكسير أنقاض 12 مخالفة على حرم نهر النيل فرع رشيد فى المنطقة المحصورة بين كوبرى فوة وكوبرى شلبى عند قرية السبيل بمركز المحمودية والصادر لها قرارات إزالة منذ عام 2003 و2006 وذلك لاعتراضها وتأثيرها بيئيا على مأخذ المياه الخاص بمحطة الشيخ زايد لمياه الشرب الجارى إنشاؤها بتلك المنطقة.

أشرف على أعمال الإزالة كل من اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء طارق علام - مساعد مدير أمن البحيرة والعميد خالد فتح الباب - مأمور مركز شرطة المحمودية.

>