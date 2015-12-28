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إحالة وكيل مكتب بريد بالشرقية للجنايات بتهمة اختلاسه مليون جنيه من عهدته

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إحالة وكيل مكتب بريد بالشرقية للجنايات بتهمة اختلاسه مليون جنيه من عهدته إحالة وكيل مكتب بريد بالشرقية للجنايات بتهمة اختلاسه مليون جنيه من عهدته
قررت نيابة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد علاء الدين حريز، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال، إحالة وكيل مكتب بريد قصاصين الأزهار بأولاد صقر، لمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه باختلاس مبلغ مليون جنيه من عهدته.

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث أولاد صقر، بلاغا من "محمد م ع" كاتب بمكتب صحة أولاد صقر، باختطاف نجله "مصطفى" 27 سنة وكيل مكتب بريد قصاصين الأزهار من قبل مجهولين، وتلقيه رسالة على هاتفه المحمول لطلب فدية 2 مليون جنيه.

وفى وقت لاحق، تبلغ لمركز الشرطة من قبل "يسرى م أ" مدير مكتب بريد قصاصين الأزهار ومقيم جزيرة مطاوع، ومفتش مالى وإدارى بالإدارة العامة لبريد الشرقية، عن قيام وكيل المكتب باختلاس مبلغ مليون جنيه، من البريد وقيامه بتزوير دفاتر لصالحه. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2854 إدارى أولاد صقر.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد علاء الدين ، قيام " مصطفى" باختلاس المبلغ واختلاقه واقعة الاختطاف، وعندما تم افتضاح أمره لاذ بالفرار بالمبلغ .
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