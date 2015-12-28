القومى للمرأة بالمنيا ينظم ندوة حول انتخابات المجالس المحلية القادمة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، برئاسة منى عمر مقررة الفرع بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بملوى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "أهمية المشاركة السياسة والمجالس المحلية وخاصة السيدات" بهدف رفع الوعى لدى السيدات الراغبات فى خوض انتخابات المجالس المحلية، بأهمية المجلس فى الفترة القادمة.

وتناول البرنامج الذى يستمر لمدة يومين بدءًا من الاثنين 28 ديسمبر الإطار المؤسسى للإدارة المحلية، ونظام العمل الداخلى بالمجلس الشعبى المحلى، وعلاقة المجلس بالوحدات المحلية وأجهزة الدولة الإدارية، بحضور خيرى فؤاد عضو المجلس، ومحمد غلاب مدير مركز الإعلام بملوى.

وحاضر فى الندوة فايزة الطهناوى مديرة الصندوق الاجتماعى ونائبة سابقة عن دائرة بندر المنيا، والدكتور مصطفى عبد الرشيد.

وأكدت منى عمر، أن انتخابات المحليات لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب بل بالعكس هى أقوى لأنها المعبر الحقيقى عن مشاكل وهموم وقضايا المواطن المنياوى داخل المحافظة بشكل أفضل وأكبر من البرلمان، بالإضافة إلى أنه سوف يفرغ مقترحات وإيجابيات وحلول لهذه المشكلات، وسيكون لها دور رئيسى فى المراقبة والمتابعة ومحاسبة المسئولين والمقصرين، وكذلك تكون لديهم القدرة على تغييرهم، ومن هذا المنطلق كان لابد من تنفيذ هذه الندوة لتأهيل الراغبين فى الترشح للمحليات وخاصة السيدات.

ومن جانبه، أكد محمد غلاب مدير مركز الإعلام، أن هذه الدورة تهدف لتدريب العناصر التى تعد نفسها لخوض انتخابات المحليات خاصة السيدات، مضيفا أنه سيتم تصفية العناصر المتقدمة بناءً على اختبارات الوصول إلى عدد محدود يتقدم للانتخابات المحلية، ويكون ممثلا فاعلا فى هذا المحفل السياسى الهام، حيث تعد الانتخابات المحلية المطبخ السياسى الأول، ولا تقل أهمية عن مجلس النواب خاصة فى ظل قانون المحليات الذى سيصدر فى الفترة القادمة وسيكون له صلاحيات تتيح له محاسبة ومراقبة كل المسئولين حتى محافظ الإقليم، مما سيمنحها ثقة وفعالية.

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