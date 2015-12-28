أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس إدارة النادي الأهلي يستشكل علي حكم بطلان الانتخابات

Google+ Print
مجلس إدارة النادي الأهلي يستشكل علي حكم بطلان الانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي يستشكل علي حكم بطلان الانتخابات

محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى

تقدمت الإدارة القانوينة بالنادي الأهلي باستشكال رسمي إلى محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان انتخابات النادي التى أجريت في شهر ابريل 2014 ونتج عنها فوز محمود طاهر برئاسة المجلس .

وقبلت الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أوراق الاستشكال شكلا ومن المنتظر أن تحدد جلسة خلال أيام لنظر موضوع الاستشكال .

وقالت مصادر قضائية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA ان قبول اوراق الاستشكال لا تعني قبوله موضوعا ووقف تنفيذ الحكم ، وأضاف المصادر ان الاستشكال سينظر أمام نفس الدائرة التى أصدرت حكم البطلان ، ورحجت المصادر رفض الاستشكال : لانه لا يعقل ان تصدر دائرة قضائية حكما وتقتنع بها وبعدها بأيام تقرر وقف تنفيذه.

وأشارت المصادر القضائية إلي أن التقدم باستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم ، لان أحكام القضاء الاداري تنفذ بالمسوده وبدون إعلان والطعن عليها لا يوقف تنفيذها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا