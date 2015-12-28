مجلس إدارة النادي الأهلي يستشكل علي حكم بطلان الانتخابات

تقدمت الإدارة القانوينة بالنادي الأهلي باستشكال رسمي إلى محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان انتخابات النادي التى أجريت في شهر ابريل 2014 ونتج عنها فوز محمود طاهر برئاسة المجلس .

وقبلت الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أوراق الاستشكال شكلا ومن المنتظر أن تحدد جلسة خلال أيام لنظر موضوع الاستشكال .

وقالت مصادر قضائية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA ان قبول اوراق الاستشكال لا تعني قبوله موضوعا ووقف تنفيذ الحكم ، وأضاف المصادر ان الاستشكال سينظر أمام نفس الدائرة التى أصدرت حكم البطلان ، ورحجت المصادر رفض الاستشكال : لانه لا يعقل ان تصدر دائرة قضائية حكما وتقتنع بها وبعدها بأيام تقرر وقف تنفيذه.

وأشارت المصادر القضائية إلي أن التقدم باستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم ، لان أحكام القضاء الاداري تنفذ بالمسوده وبدون إعلان والطعن عليها لا يوقف تنفيذها .