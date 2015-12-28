صور| مسيرة لعمال غزل شبين الكوم بهتافات «يا سيسي فينك فينك الحرامية بيننا وبينك»

نظم عمال شركة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج”، صباح اليوم، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام بوابات الشركة، شارك فيها المئات من العمال جابت شوارع جمال عبد الناصر والجلاء البحري، ردًا على تجاهل الشركة القابضة لمطالبهم.

من جانبها دفعت مديرية أمن المنوفية بتشكيلات من الأمن المركزي بالتمركز أمام ديوان عام المحافظة برئاسة اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، خوفًا من قيام العمال بمحاولة اقتحام وقام تشكيل أخر بتتبع المسيرة التي تسببت في شلل تام بشوارع المدينة الرئيسية وسط أستنفار من قيادات المرور لتحويل الحركة بعيدًا عن مسيرة العمال، وكذلك تشديد الحراسة على استراحة الدكتور هشام عبد الناصر القريبة من المصانع.

وردد العمال الغاضبين عدد من الهتافات المنددة بتراجع الشركة القابضة عن وعودها بتحقيق مطالبهم منها “يا سيسي فينك فينك الحرامية بيننا وبينك” و”ياللي بتسأل إحنا مين أحنا العمال المطحونين”و”ايزين حقوقنا”و”قولوا للداخلية كل يوم شوية”، وفيما حدثت مناوشات بين العمال وأحد الموظفين بإدارة شبين الكوم التعليمية بعد قيام الأخير بالهتاف ضدهم ورفع الحذاء في وجههم وحال دون إقتحام المبنى تدخل القيادات العمالية وأفراد الشرطة وأبعاد المسيرة عن المبنى.