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صور| محافظ الأقصر يفتتح مجمع التأمينات بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه‎

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صور| محافظ الأقصر يفتتح مجمع التأمينات بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه‎ صور| محافظ الأقصر يفتتح مجمع التأمينات بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه‎

 

افتتاح مبنى تأمينات الأقصر

افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر، يرافقه آمال عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاعين العام والخاص والمهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة طيبة، مبني مجمع تأمينات الأقصر ومكتب تأمينات طيبة بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر لخدمة المواطنين وأصحاب المعاشات من محافظة الأقصر.

أقيم المبنى على مساحة 700 متر بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 5 مليون جنيه، ويشمل المبنى الجديد المكون من طابقين وبدروم ومقره الحي الثالث بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر قاعات انتظار ومكاتب خدمة عملاء ومكتب مقاولات وأقسام إدارية، كما تم تزويد المبني بنظام اطفاء حديث.

قالت رئيس الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية إن افتتاح مكتب جديد للتأمينات الاجتماعية فرع طيبة يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمة مميزة وتحسين أداء الخدمة التأمينية للمواطنين  والمستثمرين وأصحاب المنشآت والفنادق والقرى السياحية.

 

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